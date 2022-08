Confira o que os candidatos ao governo do Rio fizeram neste sábado (20)

Rodrigo Neves (PDT)

O ex-prefeito de Niterói começou o dia fazendo uma caminhada em Campo Grande com o candidato à presidência Ciro Gomes e Cabo Daciolo, que tenta uma vaga no Senado.

Às 12h, Rodrigo Neves foi para São Gonçalo, onde realizou um caminhada com Ciro Gomes e Cabo Daciolo no calçadão de Alcântara. Depois, às 16h, os três seguiram para o Canto do Rio, em Niterói, onde assinaram uma carta de compromisso com a defesa do meio ambiente e a causa animal.

O ex-prefeito de Niterói caminhou por Alcântara com o candidato à presidência Ciro Gomes | Foto: Divulgação

Marcelo Freixo (PSB)

O candidato do PSB programou uma caminhada às 13h, na Feira de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

Às 17h, Marcelo Freixo participou de um encontro com trabalhadores da Saúde, na Rua Joaquim Silva, 98, na Lapa, no Centro do Rio. No local, o candidato apresentou suas propostas e recebeu contribuições dos profissionais.

Eduardo Serra (PCB)

O candidato do PCB participou de duas rodas de conversa neste sábado, em companhia da candidata à presidência Sofia Manzano, do mesmo partido. Às 10h, ele participou de uma roda de conversa na Astape (Associação dos Trabalhadores Aposentados, Anistiados e Pensionistas da Petrobrás) de Caxias e às 17h a roda de conversa aconteceu no Salão Teatro Santa Cecília, em Petrópolis.

Cláudio Castro (PL)

O candidato à reeleição não informou sobre a agenda de campanha para este sábado.

Wilson Witzel (PMB)

O candidato do PMB não divulgou agenda de campanha para este sábado.

Cyro Garcia (PSTU)

Às 9h, o candidato do PSTU ao Governo do Rio de Janeiro fez panfletagem próximo a entrada do Parque de Madureira, na Zona Norte do Rio.

Paulo Ganime (Novo)

O dia de campanha do candidato começou às 6h, na Cadeg, Zona Norte do Rio. Ganime conversou com comerciantes do local ao lado do vereador Pedro Duarte - do mesmo partido - e, em seguida, teve um encontro com eleitores no futebol do candidato a deputado estadual Igor Barros (Novo), na Ilha do Governador. Depois, seguiu para a Feira da Ribeira, também na Ilha do Governador. Na parte da tarde, às 14h, o candidato fez uma caminhada em Icaraí, Niterói.