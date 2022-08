Bolsonaro diz que vai respeitar resultado das eleições mesmo se não for reeleito

O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que estavam na Via Dutra neste sábado que vai respeitar o resultado das eleições mesmo se não for reeleito. O reconhecimento de uma possível derrota reflete uma mudança no discurso do presidente, que afirmou em outros momentos que não reconheceria o resultado das eleições caso perdesse o cargo.

"A gente está nessa empreitada buscando a reeleição, se esse for o entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade acima de tudo", disse Bolsonaro a apoiadores em Resende.

A declaração foi feita na manhã deste sábado, enquanto realizava uma live cumprindo agenda eleitoral na Via Dutra. O presidente estava acompanhado do candidato a vice na chapa, o ex-ministro Braga Netto, e do filho Flávio Bolsonaro, responsável pela coordenação da campanha.

O presidente ficou parado junto com a comitiva em frente à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), de onde já foi aluno. No local, ele participou de cerimônia tradicional de entrega de espadins.