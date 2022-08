O que fizeram os candidatos a governador do Rio nesta sexta-feira (19)

Rodrigo Neves (PDT)

O ex-prefeito de Niterói cumpriu compromissos internos e deverá retomar atividades nesse sábado (20).

Marcelo Freixo (PSB)



O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) visitou nesta sexta-feira (19) o projeto Utopía, em Iztapalapa, no México. A iniciativa, que é um acrônimo em espanhol para Unidades de Transformação e Organização para Inclusão e Harmonia Social, se tornou referência na América Latina pelos bons resultados na área de segurança pública, oferecendo espaços para a população desfrutar de arte, esporte, cultura e natureza na região mais populosa da Cidade do México.

"Foi no México que aconteceu o primeiro programa de transferência de renda da América Latina, o Progresa. Este projeto inspirou o Bolsa Família, que o Lula fez no Brasil. Trocar experiências é decisivo pra gente trazer soluções para problemas graves. No passado, o Progresa inspirou o Bolsa Família e, agora, o programa Utopía inspira o Bairro Prosperidade, a grande ação social de cidadania que o meu governo vai fazer nas regiões pobres e violentas do Rio de Janeiro", disse Freixo.



No encontro com a prefeita de Iztapalapa, Carla Brugado, o candidato conheceu o espaço piloto do projeto, que conta com ginásio de boxe, piscinas para aula de natação, espaços para outros esportes, atividades culturais e a grande atração: a biblioteca-avião, um Boeing 737-200 que foi transformado em biblioteca, onde as crianças da comunidade de San Miguel Teotongo têm acesso a computadores, espaços de leitura e até a um simulador de voo.



"Eu estou aqui vendo um projeto de um governo progressista que faz entrega de verdade e está transformando a vida de uma cidade que tinha altíssimos índices de violência, como várias no nosso estado. Esse é o caminho pra gente virar a página e mudar o Rio", disse o candidato.



Marcelo Freixo também visitou o Utopía Meyehualco e assinou junto com a prefeita Carla Brugado uma carta de compromisso para repetir o sucesso desses espaços em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto Bairro Prosperidade, baseado no irmão mexicano, vai criar equipamentos públicos dedicados à população, para que os fluminenses possam exercer os seus direitos à cultura, ao lazer e à cidade com aulas e oficinas gratuitas de dança, música, teatro, artes plásticas, grafitti, esportes e muitas outras visando diminuir a desigualdade econômica e melhorar os índices de segurança pública. O candidato estará de volta ao Rio amanhã cedo, sábado (20).



Candidatos cumpriram agendas diferenciadas | Foto: Divulgação

Eduardo Serra (PCB)



O candidato esteve hoje, por volta das 15h30, na sede do PCB no Rio de Janeiro (Rua da Lapa) e deu uma entrevista coletiva, junto da candidata à presidência Sofia Manzano.

Já às 18:30, Eduardo esteve na ocupação Manoel Congo (Rua Evaristo da Veiga), também no Rio. O partido convidou os eleitores para uma roda de conversa com os candidatos do partido: Eduardo Serra – candidato a governador; Sofia Manzano – candidata a presidente e Hiran Roedel – candidato ao senador.

Os candidatos realizaram debate e apresentaram seus programas e ideias para o país e o estado.

Cláudio Castro (PL)

Em visita ao Mercadão de Madureira, nesta sexta-feira (19/08), o governador Cláudio Castro, candidato à reeleição pelo Governo do Rio, conversou com comerciantes e empreendedores locais sobre ações de sua gestão para recuperar empregos e melhorar a vida da população. Até o fim do ano, o Governo do Estado vai abrir oito novas Agências de Desenvolvimento Regional - ResolveRJ, que funcionam como um Poupatempo do empreendedor, resolvendo todas as questões relacionadas a negócios e abertura de novas empresas.

“Gerar emprego é a melhor política social que existe, por isso não medimos esforços para seguir abrindo novas oportunidades, e o comércio e a indústria são dois dos principais setores que temos contado nesse processo. Como resultado, fomos um dos estados do país a recuperar 100% dos empregos perdidos durante a pandemia. Isso, é claro, juntamente com uma boa política de segurança, que é transversal em todas as áreas. Unido a um ambiente mais seguro, fortalecemos as oportunidades com as Agências do ResolveRJ e as Casas do Trabalhador. Além disso, implementamos a maior redução de impostos da história recente do Rio, incentivando o empreendedorismo no nosso estado”, explicou Cláudio Castro.



Na caminhada, Cláudio Castro ainda falou sobre o Restaurante do Povo que será instalado em Madureira, garantindo refeições de qualidade por R$ 1, e finalizou o percurso no mercado popular falando sobre a ampliação do Bairro Presente na região. Hoje, o programa de policiamento ostensivo funciona 24 horas em Madureira. Em breve, o projeto será levado para bairros vizinhos.

“Os moradores de Madureira podem esperar o Segurança Presente aqui também. Nossa meta é criar um cinturão de segurança em todo o Rio de Janeiro, trazendo mais tranquilidade para o trabalhador e para quem vive na região”, concluiu.

Cyro Garcia (PSTU)

O candidato do PSTU esteve hoje, às 17h, na Rua do Passeio, Centro do Rio. Cyro apresentou sua candidatura e realizou panfletagem próximo ao Teatro Riachuelo, junto com militantes do partido.

Já às 18h30, participou de atividade online junto aos militantes da regional Niterói, apresentando as candidaturas do partido que atuam na cidade.

Wilson Witzel (PMB)

Na manhã desta sexta-feira (19), o candidato realizou uma caminhada na Carioca às 10h.

Já a partir das 12h o candidato cumpriu agenda no município de Nova Friburgo.