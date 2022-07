Nova pesquisa do Datafolha aponta mais uma vez para vitória de Lula no 1° turno

Bolsonaro perde no primeiro turno com 29% dos votos, de acordo com levantamento - Foto: Divulgação

A última pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Datafolha nos últimos dias 27 e 28 de julho apontaram para vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno da disputa presidencial. As informações foram divulgadas na noite desta quinta-feira (28/07).

O candidato do PT tem 47% das intenções de voto, contra 29% para o atual presidente, Jair Bolsonaro. Na contagem de votos válidos, Lula fica com 53% enquanto Bolsonaro, que concorrer pelo PL, soma apenas 32%. A diferença de 18 pontos percentuais na pesquisa geral é suficiente para uma vitória no primeiro turno. A última pesquisa realizada pelo Instituto, divulgada no último dia 23 de julho, também apontou para uma vitória de Lula e com a mesma porcentagem.

O terceiro lugar, de acordo com o levantamento, ficaria para Ciro Gomes (PDT), que soma 8% das intenções de voto. O quarto é de Simone Tebet (MDB), com 2%. André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) têm 1% das intenções cada um. Os demais candidatos tiveram números percentuais abaixo de 1%.

Os votos brancos ou nulos diminuíram de 7%, na pesquisa anterior, para 6%. Já os entrevistados que não quiseram ou não souberam responder foram 3%. Ao todo, a pesquisa escutou 2.556 pessoas em 183 cidades do território nacional ao longo dos últimos dois dias. A margem de erro é dea proxiamdamente dois pontos para mais ou para menos.