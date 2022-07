Carta em defesa da democracia sofre mais de 2000 ataques hackers

Até a manhã desta quinta-feira (28), o site que abriga a carta em defesa do Estado Democrático de Direito sofreu mais de mais de 2.400 ataques hackers frustrados, de acordo com um de seus organizadores, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Em nota divulgada hoje (28), a faculdade diz que foram estabelecidas diversas camadas de proteção e monitoramento e que os autores das tentativas foram identificados e suas identidades serão levadas às autoridades competentes.

Lançado na tarde da última terça-feira (26), o abaixo-assinado já ultrapassou 300 mil adesões e conta, inclusive, com a assinatura de 12 ex-ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), empresários, artistas, juristas, economistas e outras personalidades.

Após ser divulgada oficialmente, a carta foi aberta ao público e atingiu as 100 mil primeiras assinaturas em 24 horas. Hoje, já passa dos sete milhões de acessos e deve ser traduzida para o inglês, já que o segundo país que mais acessa o abaixo-assinado é o Estados Unidos.

Inspirado na Carta pela Democracia de 1977, texto de repúdio ao regime militar realizado pelo jurista Goffredo Silva Telles, o manifesto foi lançado depois que sistema eleitoral brasileiro e a urna eletrônica passaram a receber ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus apoiadores.

Nesta quinta (28), Bolsonaro disse a eleitores, na saída do Palácio da Alvorada, que os assinantes do documento seriam empresas incomodadas com ações do governo, como, por exemplo, os banqueiros com a criação do Pix.

A carta, mesmo assim, não cita o governo federal e nenhum partido que concorra às eleições de 2022.

Entre os participantes da lista de assinaturas estão os cantores Chico Buarque, Gal Costa, Zélia Duncan, Maria Bethânia e Frejat, a atriz Fernanda Montenegro e os atores Antonio Calloni e Bruno Gagliasso, os ex-ministros do STF Joaquim Barbosa, Francisco Resek e Nelson Jobim.

Também assinaram os empresários Walter Schalka, presidente da Suzano; Roberto Setúbal, ex-presidente do Banco Itaú; Pedro Moreira Salles, presidente do conselho de administração do Itaú Unibanco; Pérsio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central; entre outros.

Os interessados em assinar a carta deverão acessar os sites da Faculdade de Direito da USP, da Associação de Juízes Federais, Associação do Ministério Público ou do Grupo Prerrogativas.

O material coletado pelo manifesto será apresentado na sede da Faculdade de Direito da USP, no Centro de São Paulo, no dia 11 de agosto.

Para conferir a carta completa acesse o site: https://www.estadodedireitosempre.com/