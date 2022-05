Prefeito de Rio Bonito paga cachês R$ 825 mil a Zezé di Camargo, Ludmila e Ferrugem

Moradores de Rio Bonito, cidade com pouco mais de 60 mil habitantes, estão criticando o prefeito Leandro Peixe (Republicanos) por ter gasto mais de R$ 1 milhão no pagamento de cachês para artistas famosos se apresentarem na festa de aniversário de 176 anos da cidade, entre os dias 5 e 8 de maio. Durante os quatro dias de festividade, houve shows de Zezé di Camargo e Luciano (cachê de R$ 375 mi); Ludmilla (R$ 250 mil); Ferrugem (R$ 200 mil), entre outros. Os shows aconteceram numa mega estrutura montada no bairro Mangueirinha, com entrada gratuita para a população.

No total, a cidade, que no início do ano sofreu com fortes chuvas que deixaram muitos desalojados, que tiveram que buscar abrigos em escolas da região, gastou R$ 1.002.500,00 (Um milhão, dois mil e quinhentos reais) na contratação dos artistas. Além dos shows dos famosos, houve também apresentações de cantores locais e um desfile cívico escolar, que custaram pouco mais de R$ 70 mil aos cofres da cidade.

Dupla sertaneja foi quem levou o cachê mais alto do evento: R$ 375 mil | Foto: Divulgação

A festa, divulgada fervorosamente nas redes sociais da prefeitura, foi alvo de elogios, mas também de muitas críticas sobre se o dinheiro não poderia ser investido em melhorias para a cidade, como saneamento básico e educação.

"Dinheiro jogado fora. Depois o povo vai reclamar com o prefeito a falta de saneamento básico", escreveu um morador da cidade nas redes sociais.

" Piada pura, com esses milhões gastos formaria vários jovens em diversos cursos técnicos. Mas, para quê formar o jovem se a nata de Rio Bonito precisa de mão de obra barata?" - Morador de Rio Bonito (anônimo) - Morador de Rio Bonito (anônimo)

"E começa tudo outra vez: buracos, estacionamentos irregulares, desgoverno e muito mais... Que venha 2023 com artistas e cantores com cachês milionários", postou um morador na publicação da prefeitura que divulgava um dos shows. "O posto de saúde e o hospital está precisando desse dinheiro todo que deram aos cantores", reclamou outra.

Ludmilla recebeu cachê de R$ 250 mil para se apresentar na cidade | Foto: Divulgação

Além dos eventos culturais e shows, a programação de quatro dias também teve a etapa da Corrida & Caminhada da UFF, Circuito de Skate, Campeonato de Voo Livre, além das feiras de artesanato e agricultura, com a exposição de produtos artesanais e orgânicos.

Cachês pagos:

Eugênio Jorge - R$ 27, 5 mil

Cassiane - R$ 65 mil

Fernanda Brum - R$ 85 mil

Ferrugem - R$ 200 mil

Ludmilla - R$ 250 mil

Zezé di Camargo e Luciano - R$ 375 mil

Total: R$ 1.002.500 (Um milhão, dois mil e quinhentos reais)