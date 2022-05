Câmara de SG cria Medalha Educadora Marlene Salgado de Oliveira

A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou, no início da noite desta quarta-feira (25), o Projeto de Resolução, de autoria do vereador e presidente da Casa, Lecinho Breda (MDB), e co-autoria dos outros 26 vereadores, que cria o Titulo de Mérito Legislativo Medalha Educadora Marlene Salgado de Oliveira. Além de uma homenagem a professora e criadora do Colégio Dom Hélder Câmara, que faleceu no último dia 21, o projeto é um reconhecimento aos feitos de Dona Marlene enquanto educadora.

De acordo com o texto, "a medalha em referência poderá ser concedida para aqueles que contribuírem ou prestarem serviços relevantes e marcantes na área de Educação". Ainda segundo o texto, cada parlamentar poderá conceder até 10 Medalhas Marlene Salgado de Oliveira por legislatura.

Em justificativa pelo projeto, Lecinho afirmou no texto que Dona Marlene "será para sempre uma grande personalidade gonçalense, pois, como educadora dedicou toda a sua vida para a cidade em que ela construiu toda sua caminhada, deixando um verdadeiro legado na história do município".