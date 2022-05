Câmara vota PEC que prevê cobrança de mensalidade nas universidades públicas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados deve votar, nesta terça-feira (24), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 206 que prevê a cobrança de mensalidade nas universidades públicas do Brasil.

A proposta da PEC 206 foi apresentada pelo deputado federal e general Peternelli (União Brasil), ainda em novembro de 2019.

O deputado federal Alencar Santana (PT) divulgou a informação nesta terça-feira (23) e comentou sobre a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. "CCJ da Câmara quer aprovar amanhã (24) uma PEC que institui a cobrança de mensalidade em universidades públicas. A sociedade precisa estar atenta e mobilizada para impedir isso", escreveu o parlamentar, no Twitter.

'Projeto de Nação, O Brasil em 2035' dos militares



A pauta voltou à tona depois que os militares desenvolveram e apresentaram o 'Projeto de Nação, O Brasil em 2035'. Segundo a coluna do jornalista Marcelo Godoy, do jornal 'Estadão', o projeto foi apresentado pelos institutos Villas Bôas, Sagres e Federalista. No evento, o general e vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve presente.

No documento, que possui 93 páginas, há diversos pontos, entre eles as cobranças de mensalidades nas universidades públicas e nos atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) para famílias de classe média, já a partir de 2025.