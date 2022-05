Vereadora cria projeto para proibir venda de alimentos com forma de órgãos genitais

A vereadora Jéssica Ramos (PP), conhecida como Jessicão, da Câmara Municipal de Londrina, no Paraná, apresentou projeto de Lei para proibir a venda de alimentos em formato de órgãos sexuais humanos em bares, lanchonetes, restaurantes e outros estabelecimentos do município.

A justifica da vereadora bolsonarista para o projeto é "a defesa da moral, das famílias londrinenses e, principalmente, a proteção das crianças e adolescentes." Ela, que é assumidamente homossexual, resolveu apresentar o projeto após a inauguração de uma segunda loja da franquia 'La Putaria' no Brasil, que comercializa crepes com formatos de órgãos sexuais.

Em seu post, nas redes sociais, Jessicão pediu que as pessoas dessem suas opiniões sobre o novo Projeto de Lei proposto por ela. "O projeto de lei 095/2022, de minha autoria, visa a proibição da comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais humanos em bares, lanchonetes, restaurantes, trailers e similares, estabelecidos no Município de Londrina, e dá outras providências", diz o texto do projeto.

"O objetivo dessa proposição é a defesa da moral, das famílias londrinenses e, principalmente, a proteção das crianças e adolescentes. Essa "modinha" vulgar precisa ser combatida!

Deixe sua opinião nos comentários! (emoji)", escreveu ela.

E foi isso o que as pessoas fizeram. Alguns concordaram com a política e colocaram emojis de palmas, como se batendo palmas para a decisão dela. Já outros, criticaram: "Vai proibir a venda de cenoura, vagem, berinjela e pêssego também?", escreveu um internauta.