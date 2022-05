Daniel Silveira tem bens e imóveis bloqueados pelo ministro Moraes

O deputado federal Daniel Silveira (PDB) teve o bloqueio de bens e imóveis determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida tomada por Moraes se deu pelos constantes descumprimentos do parlamentar que recusa-se a usar a tornozeleira eletrônica.

"Essa circunstância indica a necessidade de adoção de medidas mais gravosas, quer permitam o eventual adimplemento da obrigação de pagamento da sanção pecuniária, em especial diante da alta probabilidade da irresignação do réu persistir no tempo, até a efetiva análise da constitucionalidade do decreto de induto presidencial e eventual extinção da punibilidade", disse Moraes.

Na quinta-feira (19), Daniel Silveira foi multado em R$ 105 mil pelo ministro Alexandre de Moraes, por não utilizar o equipamento eletrônico. Com vários descumprimentos anteriores, o valor, no total, já chega a R$ 645 mil.