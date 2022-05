Apesar das rusgas, Bolsonaro e Alexandre de Moraes se falam em cerimônia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na cerimônia de posse de ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, nesta quinta-feira (19).

No momento em que o presidente do TST, Emmanoel Pereira, estava discursando, Bolsonaro foi convidado para condecorar os ministros que tomavam posse. O presidente se aproximou de Moraes e apertou a mão do ministro.

Recentemente, Jair Bolsonaro apresentou uma notícia-crime contra Alexandre de Moraes, por conta do inquérito das fake news, ao qual o presidente está envolvido. Além disso, o chefe do Executivo do país vem questionando que não obedeceria mais as ordens do ministro.