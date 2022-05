Garotinho anuncia sua pré-candidatura para o governo

Anthony Garotinho (União Brasil), ex-governador do Rio, declarou nesta quarta-feira (18) que irá se candidatar a governador do Rio mais uma vez. Ele pretende disputar o cargo já nas próximas eleições, que acontecem em outubro deste ano (2022).

Garotinho se reuniu com Luciano Bivar, presidente do partido União, para oficializar sua candidatura. A filha de Garotinho, Clarissa Garotinho também esteve presente na reunião. Clarissa é deputada federal. Vale ressaltar que Bivar, também está concorrendo ao cargo de presidente da República e deseja um palanque no Rio.

A questão é que a volta de Garotinho para o cenário político pode causar uma divisão na bancada carioca. Ele possui duas condenações em segunda instância, ambas por improbidade administrativa. Uma saída para ele, de acordo com a visão do STF, é reconhecer a existência de uma retroatividade na lei, o que acarretaria na prescrição da condenação. Ele também possui um recurso transmitido no TSE.

Garotinho já foi prefeito de Campos dos Goytacazes, seu domicilio eleitoral, já foi secretário de Segurança Pública, durante o governo de Rosinha Matheus, sua esposa e também deputado federal, além de governador do Rio, cargo que ele almeja novamente.