Benny Briolly acusa deputado de ataques racistas e transfóbicos

A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL) afirmou que foi vítima de ataques racistas e transfóbicos, na última terça-feira (17), pelo deputado Rodrigo Amorim (PTB), em uma sessão ordinária no plenário da ALERJ. A denúncia é de que ele chamou a vereadora de “Belzebú”, “aberração” e ainda a chamou no gênero masculino.

Segundo a assessoria de Benny, Rodrigo disse: “Ela faz referência a um vereador homem, pois nasceu com pênis e testículos, portanto é homem…O vereador homem de Niterói parece um Belzebu porque é uma aberração da Natureza”.

O deputado bolsonarista ficou conhecido nos últimos anos por ter quebrado a placa de Marielle Franco.

“Se esses covardes acham que vão me silenciar, eles estão muito enganados. Se eles acham que estão protegidos pela imunidade parlamentar para saírem cometendo atos criminosos, eles que aguardem, pois racismo e lgbtfobia são crimes. Hoje ocupo a Câmara Municipal de Niterói e sou frequentemente atacada pelo setor bolsonarista da casa.”, afirmou Benny.

Por outro lado, Rodrigo Amorim se defendeu dizendo que não cometeu transfobia. “Apenas critiquei as aberrações que o politicamente correto e a esquerda fazem com a língua portuguesa. E critiquei também a mania de criar gêneros, pois biologicamente só existem dois sexos. A mesma ciência que defende as vacinas também deixa isso bem claro. Não há necessidade de se criar cada vez mais termos para aumentar a sigla LGBT, e esses grupos identitários só fazem isso para confundir e promover mais perseguição ideológica a quem discorda deles. Comigo não há como isso acontecer. Vivemos em um país livre, e se os grupos identitários precisam da censura e da opressão para defenderem suas causas, é mais um sinal de que elas estão equivocadas.”, afirmou ele.

A assessoria da vereadora está avaliando os vídeos e afirma que tomará todas as medidas judiciais e institucionais cabíveis.



Confira o vídeo: