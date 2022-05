Arthur do Val é cassado pela Alesp e fica inelegível por oito anos

O ex-deputado estadual Arthur do Val teve o mandato cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta terça-feira (17). A votação pela cassação de 'Mamaei Falei' aconteceu de forma unanime, com 73 votos a favor e nenhum contra.

Do Val se manifestou, por meio de nota, após deixar a ALESP: "Sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar claro que eles querem na verdade é me tirar das próximas eleições". Em abril, o ex-parlamentar renunciou ao cargo de deputado estadual.

Com a decisão na Casa, o político fica 8 anos sem poder se candidatar a nenhum cargo público.

Em março, Arthur do Val viajou para a Ucrânia junto com o MLB, na tentativa de 'prestar apoio aos refugiados'. Todo o caso se desencadeou após Arthur do Val proferir falas sexistas às mulheres ucranianas. Em um dos áudios divulgados, ele diz que "são [elas] fáceis porque são pobres".

Leia mais: Em áudio, Mamãe Falei fala que as ucranianas ‘são fáceis, pois são pobres’