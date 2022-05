Governo planeja proposta para diminuição do FGTS

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) estuda uma flexibilização para as regras do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A justificativa? Uma redução do custo para os empregadores durante a contratação. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Segundo a apuração da Folha, o Ministério da Economia está propondo cortar a contribuição que todas as empresas fazem mensalmente, de 8% para 2%, e reduzir a multa paga em casos de demissão sem justa causa, saindo de 40% pra 20%.

As medidas foram feitas pela Subsecretaria de Política Fiscal da SPE (Secretaria de Política Econômica), que possui vínculo com o Ministério da Economia.

As empresas hoje tem que recolher 8% do salário em uma conta individual do empregado. Este recurso pode ser recolhido em momentos específicos, como a compra de uma casa ou em caso de demissão sem justa causa. A atualização mais recente é a que o governo liberou os saques anuais, pelo chamado ‘saque-aniversário’, que vai mediante a adesão do trabalhador.

Caso ele seja mandando embora sem justa causa, é possível recuperar o saldo que fica disponível no fundo, mas só se ele não tiver escolhido o saque-aniversário. A empresa ainda paga uma multa de 40% sobre o saldo, que vai parar no bolso do trabalhador.