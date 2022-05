Ipespe: Vantagem de Lula sobre Bolsonaro cai para doze pontos percentuais

Em uma nova pesquisa da Ipespe, contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (13), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece liderando a corrida presidencial com 44% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Esta é a menor distância de pontos percentuais entre os dois desde julho de 2021.

A porcentagem de Lula é a mesma do levantamento divulgado na semana passada. Já Bolsonaro teve um aumento de 31% para 32%, dentro da margem de erro de pontos percentuais para mais ou para menos. Entre as pesquisas realizada pelo instituto, esta é a maior porcentagem atingida pelo atual presidente.

Em terceiro lugar, com 8%, aparece Ciro Gomes (PDT); o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%; e o deputado federal André Janones (Avante), com 2%. O percentual de todos permanece estável e dentro da margem de erro.

A senadora Simone Tebet (MDB) registrou 1% e também ficou estável. Luiz Felipe D'Avila (Novo) não pontou.

Tebet, D'Avila, Vera, Eymael e Bivar empataram tecnicamente com Doria e Janones. Brancos e nulos somam 7% e não sabem ou não responderam, 3%.

Na pesquisa espontânea, que é quando os nomes dos pré-candidatos não são previamente apresentados aos entrevistas, Lula também aparece em primeiro lugar, oscilando entre 38% e 39% das intenções, em relação à última pesquisa. Bolsonaro manteve a pontuação de 29% e Ciro oscilou de 4% para 3%. Doria, Tebet e Janones continuaram com 1% e D'Avila não pontuou.



A pesquisa também questionou os entrevistados sobre um possível segundo turno. Nos cenários testados, Lula venceria contra Bolsonaro, Ciro e Doria.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.000 pessoas por telefone, de 16 anos ou mais, entre os dias 9 e 11 de maio. O nível de confiança é de 95,5%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02603/2022.