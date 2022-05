Lula vence Bolsonaro nos dois turnos, aponta pesquisa

Uma pesquisa do PoderData, divulgada nesta quarta-feira (11), mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence o primeiro turno das eleições presidenciais contra o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL). O candidato do PT venceria com 42% das intenções de voto, contra 35% do chefe do Executivo do país. A distância entre os dois candidatos é de sete pontos percentuais.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes, com 5%; João Doria (PSDB), 4%; André Janones (Avante), 3%; e Simone Tebet (MDB), 2%. Dos entrevistados, 5% votariam branco/nulo e 4% não sabem em quem votar.

Em um possível cenário no segundo turno, Lula vence Bolsonaro com 49% dos votos, contra 38% do atual presidente do país. A diferença é de 11 pontos percentuais. 9% votariam branco/nulo. Indecisos, 4% .

O levantamento foi realizado entre os dias 8 e 10 de maio de 2022 e ouviu 3 mil pessoas de 288 municípios nas 27 unidades da Federação, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. O registro no TSE é BR-08423/2022.