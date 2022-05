Dentro da prisão, Faraó das Bitcoins deseja vaga na Câmara Federal

Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como ‘Faraó das Bitcoins’, se juntou ao partido Democrata Cristã (DC) visando uma vaga de Deputado Federal no Rio de Janeiro. As informações são da revista Veja e do jornal O Globo.

Ele está preso, em período preventivo, depois de ter sido acusado de liderar uma organização criminosa, que fazia captação de investimentos através de criptomoedas, chegando até a montar um esquema financeiro usando o método da pirâmide.

Durante a decisão de sua prisão, foi apontado pelo juízo, que as movimentações financeiras atípicas já chegavam a bilhões de reais, porém os valores eram remetidos para o exterior, em tentativa de ocultar o patrimônio investido. Foi considerado também um potencial risco de fuga do investigado.

Contra essa medida cautelar, foi implementado pela defesa um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que foi negada pela grande maioria.