Sérgio Moro comenta decisão favorável a Lula na ONU

Após decisão favorável ao ex-presidente Lula no Comitê de Direitos Humanos da ONU apontar irregularidades no processo do petista na Lava Jato e condenar a operação por prendê-lo injustamente, o ex-juiz Sérgio Moro veio à público comentar a resolução.

Segundo auxiliares de Moro, ele teria pedido uma cópia do julgamento na íntegra, divulgada pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU no dia 28 de abril. Após passar pelas 35 páginas do processo, o ex-juiz destacou que a decisão não foi unânime, mas favorável ao petista por 16 votos a 2.

No primeiro de uma série de vídeos que vêm sendo publicados por Moro em suas redes sociais desde a última quarta-feira (4), o magistrado aparece com um semblante sério à meia luz, se contrapõe a decisão da Organização das Nações Unidas e chega a acusar os ministros do Supremo Tribunal Federal de terem destruído o legado da Lava Jato.

A ofensiva do ex-juiz contra a decisão deve continuar nos próximos dias, enquanto ele decide se virá como candidato à deputado federal ou senador pelo estado de São Paulo.