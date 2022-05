Deputado reage a provocação de Eduardo Bolsonaro: "Me processa, rol* miúda"

O deputado federal Julian Lemos (União Brasil-PB) reagiu a um post de um dos filhos de Jair Bolsonaro, o também parlamentar Eduardo Bolsonaro. Na sexta-feira (6), o filho do presidente escreveu em sua rede social: "Parece que o presidente sentiu falta do @JulianLemosopb1, o “Bolsonaro da segurança” de 2018”. De imediato, Lemos não deixou barato e retrucou em uma das respostas: "Me processa, rola miúda, vamos ver no que dá, por rede social qualquer rato é macho".

Julian Lemos era um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro, em 2018, no Nordeste. O paraibano rompeu com o presidente ainda no primeiro ano de governo, por conta das crises internas no PSL e discussão com o vereador do Rio Carlos Bolsonaro.