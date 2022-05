Chapa Lula-Alckmin é lançada oficialmente neste sábado (7)

A chapa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) para a disputa pela Presidência da República, foi lançada oficialmente neste sábado (7), às 10h, no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo.

Alckmin está com covid-19 e participará do evento de forma virtual. Participam da cerimônia lideranças do PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede, centrais sindicais e movimentos sociais.

Chapa Lula-Alckmin

Após fortes especulações, Geraldo Alckmin foi confirmado, em abril, pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para ser vice de Lula na disputa pela Presidência da República. No final de 2021, ambos já estavam se encontrando sobre uma possível articulação política.

Em março deste ano, Alckmin deixou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) após 33 anos e, logo em seguida, se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).