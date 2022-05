Bolsonaro volta a defender papel ativo das Forças Armadas nas eleições

O presidente da República Jair Bolsonaro voltou a defender a participação ativa das Forças Armadas nas eleições deste ano, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (5).

"As Forças Armadas não vão fazer papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadoras do mesmo. Não vão fazer isso. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral, elas foram convidadas e são bastante zelosas", declarou o chefe do executivo.

Apesar das acusações de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, nenhuma apuração nunca detectou fraude nas urnas eletrônicas. Contraditoriamente, a constatação de irregularidades na contagem dos votos remonta à época do voto impresso, cuja volta é defendida pelo presidente.