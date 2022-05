STJ permite transferência de Sérgio Cabral para prisão do Corpo de Bombeiros

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liminar e determinou a remoção de Sergio Cabral do presídio de Bangu para o Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros (CBMERJ). Ele ficará lá até o seu julgamento de seu habeas corpus. A decisão foi tomada pelo desembargador do STJ, Olindo de Menezes, em uma decisão individual.

De acordo com o magistrado, não é prudente uma manutenção do ex-governador na unidade do Complexo de Gericinó existindo uma decisão do STF determinando a remoção de Cabral do estabelecimento prisional.

No entendimento do desembargador, por ser um colaborador, Cabral tem o direito para cumprir sua pena ou prisão cautelar em algum estabelecimento penal diferente dos demais.