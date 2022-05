Mais de 2 milhões de jovens tiraram titulo de eleitor em 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anunciou, em Brasília, durante uma sessão nesta quinta-feira (5), o número parcial dos novos eleitores regularizados, que tem entre 16 e 18 anos. Quem deu o anuncio foi presidente do tribunal, o ministro Edson Fachin.

Segundo Fachin, os quatro primeiros meses de 2022, serviram para que mais de 2 milhões de jovens regularizassem ou tirassem seus títulos eleitorais. Alguns poderão votar pela primeira vez durante as eleições em outubro.

“Entre janeiro e abril deste ano o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, que no dia 2 de outubro comparecerão às urnas para exercer o nobre e digno direito do voto”, falou Fachin durante a sessão.

Ainda de acordo com Fachin, os jovens brasileiros foram ‘convocados’ a fazer parte das eleições deste ano, que acontecerão em outubro. E como resposta, eles vêm mostrando que vão sim fazer parte deste momento e assim mostrando que estão comprometidos com a democracia do Brasil.

"A juventude brasileira foi convocada a participar das eleições em outubro e a resposta foi impressionante. Bom lembrar que a Justiça Eleitoral sempre realiza campanhas de incentivo ao eleitorado como um todo, em especial os jovens. O que vimos foi a sociedade brasileira mobilizada pela democracia", pontuou Edson Fachin.

Apenas em março deste ano, no Brasil, foram mais de 522.471 novos eleitores das idades entre 16 e 18 anos. Já em abril, o número chegou a 991.415 de jovens que tiraram seu primeiro título. O pulo foi de 89,7%, comparado com março.

A Justiça Eleitoral, apresentou força durante essa reta final para o fechamento do cadastro eleitoral, visando as eleições de 2022. Vale lembrar que o prazo para regularizar ou tirar o título foi finalizado neste dia 4 de maio.