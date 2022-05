Auxílio Brasil: Senado aprova valor permanente de R$400

O Senado aprovou ontem (4) a medida provisória (MP) que aumentou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$ 400. Agora, a matéria segue para sanção presidencial.

De acordo com o Banco Central, na prática, os gastos do Governo Federal chegariam a $90 bilhões anuais, para que possam atender todas as famílias cadastradas no programa. A estimativa é que o governo precise de R$ 41 bilhões por ano para pagar o complemento do benefício, quase o mesmo valor usado para pagar o Auxílio Brasil, cerca de R$ 47,5 bilhões.

Especialistas afirmam que o programa ajudará nas despesas básicas das famílias brasileiras mais vulneráveis. O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003.

A ampliação do Auxílio Brasil foi viabilizada após aprovação da PEC dos Precatórios, que incluiu um dispositivo que determina que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade tem direito a uma renda familiar básica, garantida pelo poder público.