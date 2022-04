Douglas Ruas lança seu nome como pré-candidato a deputado estadual

O ex-secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo, Douglas Ruas, anunciou oficialmente na noite desta quinta-feira (28), seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL) diante de um público de cerca de 10 mil pessoas. O anúncio foi feito durante evento no Clube Mauá, em São Gonçalo, com a presença do prefeito Capitão Nelson, do deputado federal Altineu Côrtes e do vice-prefeito do Rio de Janeiro, Nilton Caldeira. A esposa Mariana, a mãe Marinete e o irmão Nelsinho acompanharam, do palco o discurso do pré-candidato.

Durante o discurso de pré-candidatura, Douglas Ruas disse que um dos seus objetivos é ajudar no desenvolvimento do município por meio de projetos visando um papel de mais protagonismo da cidade no Estado.

"Sou nascido e criado aqui, vou criar meu filho aqui e quero ver uma São Gonçalo melhor e com mais oportunidades. Por isso sou pré-candidato a deputado Estadual. Sei que carrego o sobrenome daquele que é apontado por muitos como o melhor prefeito da história de São Gonçalo. Tenho ciência da responsabilidade que carrego, estou convicto que estou preparado para o desafio e assumo aqui o compromisso com a permissão de Deus e a confiança do povo gonçalense, de fazer o melhor mandato de deputado estadual da história dessa cidade", disse o pré-candidato Douglas Ruas que também firmou um compromisso de, assim como o pai e prefeito Capitão Nelson, trabalhar diariamente para melhorar a vida das pessoas.

" Trabalharei incansavelmente para garantir que em cada canto dessa cidade, onde quer que esteja um gonçalense, o Estado se faça presente" - Douglas Ruas - Douglas Ruas

| Foto: Divulgação

O prefeito Capitão Nelson, reforçou seu apoio ao filho e ex-secretário em um discurso emocionado.

"Estamos tentando colocar São Gonçalo no cenário político estadual. Assim que fui eleito tomei a decisão de que iríamos eleger deputado estadual e deputado federal e o meu deputado estadual indicado é meu filho Douglas, e estou indicando porque sei da capacidade e competência dele e se fizer errado eu serei o primeiro a puxar a orelha. Temos que nos orgulhar de morar em nossa cidade e ver ela melhorar e para isso precisamos de representantes e Douglas e Altineu que têm me ajudado a desenvolver a cidade", disse o prefeito Capitão Nelson.

Talento nato. Assim Altineu Côrtes definiu Douglas Ruas e assim como os demais, também fez elogios ao pré-candidato a deputado estadual.

"Em 20 anos de política em São Gonçalo, nunca tive a oportunidade de ter um prefeito com a capacidade do Capitão Nelson e o Douglas foi a pessoa que além de realizar os projetos que estão transformando a cidade, ajudou a formar o corpo técnico que vem fazendo esse trabalho com o prefeito".

| Foto: Divulgação

Biografia

Douglas Ruas (33) é servidor público do Estado concursado na Polícia Civil. Bacharel em Direito com pós-graduação em Gestão Pública, Douglas exerceu na área pública os cargos Superintendente da Baía de Guanabara pelo Inea e, recentemente, secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.