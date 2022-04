Douglas Ruas lança pré-candidatura a deputado estadual nesta quinta-feira em São Gonçalo

O ex-secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo, Douglas Ruas, lança sua pré-candidatura a deputado estadual nesta quinta-feira (28), às 18h, no Clube Esportivo Mauá, em São Gonçalo. O evento contará com importantes lideranças do Partido Liberal (PL) como o governador Cláudio Castro, o prefeito Capitão Nelson e o deputado federal e líder da bancada na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes.

“Depois de um ano e três meses como secretário de Gestão, onde tive a oportunidade de contribuir em diversas conquistas para a nossa cidade, sigo em outro desafio, em busca de um mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Meu principal objetivo é trabalhar em propostas para que São Gonçalo e as cidades vizinhas exerçam um papel de protagonismo no estado”, disse Douglas Ruas.

Sobre o lançamento da pré-candidatura, que será transmitida em tempo real pelas redes sociais, Douglas não esconde a expectativa, principalmente porque tem sentido grande receptividade durante as reuniões e bate-papos com moradores pelas ruas da cidade.

"Temos a expectativa de ver muitos rostos conhecidos nesse evento de gonçalenses que acreditam no nosso trabalho, mas queremos garantir que aqueles que não possam ir, tenham a possibilidade de participar assistindo a transmissão nas minhas redes”, finalizou.

Biografia

Douglas Ruas (33) é servidor público do Estado concursado na Polícia Civil. Bacharel em Direito com pós-graduação em Gestão Pública, Douglas exerceu na área pública os cargos Superintendente da Baía de Guanabara pelo Inea e, recentemente, secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo.