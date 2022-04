Bolsonaro ganha 65 mil novos seguidores no Twitter; maioria das contas não existia até ontem

O perfil do presidente Jair Bolsonaro (PL) na rede social Twitter ganhou mais de 65 mil novos seguidores nesta terça-feira (26). Outras personalidades de 'direita' também foram agraciados com um quantidade acima do normal de novos seguidores.

O fenômeno foi atribuído a compra da rede social pelo bilionário Elon Musk, que deseja dar mais liberdade de expressão na plataforma. Contudo, a plataforma Bot Sentinel, que verifica quais perfis da rede são reais ou não, mostrou que dos cerca de 65 mil novos seguidores do presidente, 61,2 mil não existiam antes da venda da rede social, que foi confirmada nesta terça.

Apesar da constatação, perfis de direita seguem comemorando o boom de seguidores e afirmando que a direção anterior do Twitter bloqueava o alcance das contas mais conservadoras.