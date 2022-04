Lula diz que Bolsonaro fez graça e foi estúpido

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista realizada no YouTube, afirmou nesta terça-feira (26), que o presidente Jair Bolsonaro fez "graça" e foi "estúpido" ao conceder indulto ao deputado Daniel Silveira (PTB).

Na semana passada, Silveira foi condenado pelo STF à perda do mandato, dos direitos políticos e a 8 anos e 9 meses de prisão. Um dia depois, Bolsonaro anunciou o perdão da pena para o aliado.

"Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas as pessoas são obrigadas a respeitar aquilo que está acontecendo em benefício de todos no país. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir", disse Lula.