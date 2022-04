João Doria rebate fala de Lula: "Sobre passado e futuro, vamos debater?"

O pré-candidato à Presidência da República João Doria (PSDB) rebateu a fala do ex-presidente Lula, que mencionou a eleição de Doria para a prefeitura de São Paulo, em 2016, como "uma de suas maiores tristezas". O ex-governador do Estado usou as redes sociais para comentar o caso, nesta quinta-feira (21).

"Seguimos trabalhando para resolver os grandes problemas do Brasil: comida na mesa, emprego, dinheiro no bolso, sem esquecer, claro, o combate à corrupção. Sobre passado e futuro, vamos debater? Menos ódio, mais solução. Topa?", escreveu Doria.

Em encontro convocado pelo PT, para promover a campanha de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, Lula mencionou que Doria não tem história na política. Qual é o critério que induz a pessoa a eleger alguém que é uma pessoa que não tem passado, nem presente e certamente não tem futuro político?", disse Lula.