Isa Penna entra com ação contra colega que disse que ela teve 'sorte' ao ser assediada

A deputada estadual Isa Penna (PCdoB) entrará com uma representação para que seu colega de casa, Delegado Olim (PP) seja afastado do Conselho de Ética da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, Olim afirmou que a parlamentar teve sorte de ter sido assediada sexualmente pelo também deputado Fernando Cury (União Brasil), durante sessão da Alesp, em dezembro de 2020. O delegado ainda defendeu o assediador, alegando que ele “é um cara do bem”.

"Acho que ele [Cury] estava lá dentro dos gabinetes, ele bebeu. Porque ele é um cara do bem, todo mundo adora ele. Eu acho que o que ele fez ali, ele nunca mais vai esquecer na vida dele. E a Isa Penna, que sorte a dela. Ela vai se eleger por causa disso [do assédio que sofreu de Cury]. Ela só fala nisso.", disse ele ao apresentador Rodrigo Villela.

Isa Penna deixou o PSOL para filiar-se ao PCdoB e deve vir como candidata à deputada federal nestas eleições. Em nota, sua assessoria afirmou que ela também estuda acionar o Ministério Público pelos comentários de Olim.

“Por conta de tudo isso, entrarei com uma representação para que o deputado Delegado Olim seja afastado do Conselho de Ética da Alesp. Seu comportamento é desrespeitoso não só comigo, mas com todas as mulheres que todos os dias lutam contra o machismo, muitas delas suas eleitoras.”, comunicou a assessoria da parlamentar.

Em nota divulgada à imprensa por meio de sua assessoria, Olim, que foi relator do processo de cassação do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (União Brasil), disse que se expressou mal e que apoia a “bandeira de combate a violência contra mulher em todos os níveis”.

"O Deputado Olim diz que se expressou mal em sua fala, a intenção era dizer que a deputada Isa Pena ficou muito conhecida com o caso de assédio do Dep. Fernando Cury, e conhecendo o deputado, sabe que ele não teve em nenhum momento a intenção de fazer aquilo, mas mereceu ser punido porque mulher precisa de respeito sempre, aos que acompanham meu mandato veem clara a minha bandeira de combate a violência contra mulher em todos os níveis", sustentou o comunicado.

Em dezembro de 2020, imagens das câmeras de segurança da Alesp mostraram o deputado estadual Fernando Cury assediando sua colega de casa Isa Penna durante sessão extraordinária para a votação do orçamento do estado. O vídeo mostra o parlamentar chegando por trás da deputada, encoxando ela e apalpando seus seios.

À época, Isa Penna registrou um boletim de ocorrência contra Cury por importunação sexual e pediu a cassação de seu mandato junto ao Conselho de Ética da Alesp. Em março de 2021, o deputado foi denunciado pelo Ministério Público. Sua defesa alega que ele "não teve a intenção de desrespeitar a colega do PSOL ou assediá-la" e que teria lhe dado apenas um "leve e rápido abraço".

Cury foi notificado pela Justiça em outubro, mesma época em que retomou suas atividades como parlamentar, após ter seu mandato suspenso por 180 dias em decisão inédita da Alesp. No mês seguinte, o diretório estadual do Cidadania, antiga sigla do parlamentar, promulgou sua expulsão do partido, por 27 votos a 3.