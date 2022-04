Policiais, evangélicos e empresários assinam manifesto em apoio à candidatura de Freixo

Candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) busca apresentar-se como um nome moderado em sua campanha, para conquistar o eleitorado do centro e de segmentos tradicionalmente antagônicos à esquerda. Para isso, ele vem formando importantes alianças com setores vistos como estratégicos para uma eventual eleição, como evangélicos, policiais e empresários. Representantes destes grupos estão entre as centenas de personalidades que assinaram um manifesto em apoio à sua candidatura.

“Nós, que endossamos esta carta, estamos convictos de que para sairmos do atoleiro temos que colocar as diferenças de lado e trabalharmos todos juntos pelo bem comum, porque a sobrevivência de milhões de famílias depende disso.”, diz um trecho do texto assinado pelo antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares.

Dentre as lideranças policiais que assinaram o documento em apoio ao parlamentar, vale destacar os nomes do ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), coronel Alberto Pinheiro Neto, do Comandante da Escola Superior da PMERJ, coronel Antonio Carballo e do antropólogo e ex-chefe do Estado-Maior da PM, coronel Robson Rodrigues.

No setor financeiro, os economistas Armínio Fraga e André Lara Resende, dois ex-diretores do Banco Central, também declararam seu apoio à Freixo. No segmento dos evangélicos, por sua vez, o parlamentar conquistou o apoio dos pastores Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada e Aécio Pinto Duarte, da Ordem dos Pastores Batista do Brasil (OPBB), dentre vários outros.

O texto reúne ainda as assinaturas de ex-ministros dos governos José Sarney (MDB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), como os dos ex-ministros da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira, Guido Mantega e Nelson Barbosa, da Saúde, José Gomes Temporão, das Relações Exteriores, Celso Amorim e do Meio Ambiente, Marina Silva. Os nomes de prestigiados membros da classe artística como Chico Buarque, José Padilha, Miguel Falabella, Taís Araújo, Wagner Moura, Marcelo Serrado e Glória Pires também endossam o manifesto.