Bolsonaro vai a jogo do Santos e divide Vila Belmiro entre vaias e aplausos

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, no litoral paulista, assistir o confronto entre Santos e Coritiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (17). A torcida dividiu-se entre vaias e gritos de apoio ao chefe do executivo.

Bolsonaro chegou ao Estádio por volta das 10h40, cerca de 20 minutos antes do começo da partida. De um camarote, o presidente acenou a apoiadores que aplaudiam e gritavam ‘mito’. Contudo, uma parte do público presente no setor mais próximo a instalação começou a vaiá-lo e logo o cântico de “Ei, Bolsonaro vai tomar no c…” se espalhou pela Vila Belmiro.

Durante o intervalo, Bolsonaro retornou a parte interna do Estádio para ser tietado por seus fãs, tirando fotos e conversando brevemente com alguns deles. O conflito de opiniões sobre o mandatário gerou alguns princípios de discussão entre os santistas.

Para acessar o Estádio, é necessária a apresentação de comprovante de vacinação com pelo menos duas doses do imunizante contra a COVID-19, ou resultado negativo dos exames do tipo antígeno ou RT-PCR, realizados até 24h ou 48h, respectivamente, antes da partida, caso tenha recebido apenas a primeira dose.

Bolsonaro afirma não ter se vacinado contra o coronavírus, mas seu governo impôs sigilo de 100 anos sobre sua carteira de vacinação. Procurada, a assessoria do Santos Futebol Clube afirmou que toda a comitiva presidencial, incluindo o chefe do executivo, cumpriu os protocolos sanitários exigidos pelo Governo do Estado de São Paulo.

"Antes de começar, queria deixar claro que o presidente Bolsonaro esteve na Vila Belmiro e cumpriu os protocolos exigidos. Para esclarecer e encerrar, ele cumpriu os protocolos.", afirmou a equipe de comunicação do clube paulista.