Comissão de Justiça aceita denúncia contra vereador Gabriel Monteiro

Os vereadores que fazem parte da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores do Rio aceitaram a denúncia contra o vereador Gabriel Monteiro (PL), em votação nesta sexta-feira (8). Foi analisado se a representação que pede a cassação do parlamentar atendia aspectos legais.

Três parlamentares participaram da votação, sendo que Inaldo Silva e Dr. Gilberto votaram pela admissibilidade, e Alexandre Isquierdo, que é o presidente do Conselho de Ética, se declarou impedido.

"Claro que a comissão não pode ser levada pela emoção, pelo calor, por tudo que aparece na imprensa. A comissão não julga mérito. A gente estava analisando cada fato chegando. Nós da Comissão de Justiça e Redação por maioria de votos, já que o Alexandre Isquierdo não pode votar por presidir o Conselho de Ética, decidimos pela admissibilidade", disse o presidente da comissão, Inaldo Silva.

A representação agora vai voltar para o Conselho de Ética da Casa e na próxima terça-feira (12) o conselho se reúne para sortear o relator que será responsável pelo caso. O relator poderá convocar testemunhas, recolher novas provas e ouvir Gabriel Monteiro.

Instigado pela polícia, Gabriel Monteiro foi alvo de uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua casa, em seu gabinete e também na casa de outras seis pessoas. Ele está sendo investigado por conta do vazamento de um vídeo íntimo dele tendo relações sexuais com uma adolescente de 15 anos. A publicação foi compartilhada no Whatsap e no Twitter. Monteiro acusa os ex-funcionários de terem vazado a foto.