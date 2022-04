Lula comemora resultado de pesquisa: 'Me deixa muito orgulhoso'

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), comemorou o resultado da pesquisa que o aponta como favorito à eleição, divulgada pelo Instituto de Pesquisas, Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), nesta quarta-feira (6).

“Eu particularmente fico feliz porque havia gente nesse país que trabalhava com a ideia que eu tinha acabado com a política, que o PT tinha acabado com a política. De repente, as pessoas que pensavam isso é que estão acabando com a política e nós estamos vivos, disputando. Depois de 12 anos que eu deixei a Presidência, depois de tudo que fizeram comigo, as pesquisas mostram que ainda sou considerado o melhor presidente da história desse país. Isso me deixa muito orgulhoso.”, continuou o petista, em entrevista ao Jornal Jangadeiro, da Band News FM, do Ceará.

Segundo o levantamento do Ipespe, Lula se manteve à frente das pesquisas com 44% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro (PL), que vem crescendo em cima da terceira via, com 29%, Sérgio Moro (União Brasil), com 6%, Ciro Gomes (PDT), com 5%, André Janones (Avante), com 3%, João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB), ambos com 1%. Ainda de acordo com a pesquisa, 5% dos entrevistados afirmaram que votarão branco ou nulo e os demais declararam-se indecisos.

Lula também criticou os empenhos pela formação de uma terceira via, afirmando que as eleições devem ser polarizadas entre ele e Bolsonaro.

“Candidato a gente não inventa, não compra no Mercado Livre. Acho que a disputa vai se dar entre a democracia e o autoritasmo.”, sustentou o petista.