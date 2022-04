Bolsonaro fala sobre tomar vacina para Covid-19: ‘Deixa eu morrer’

O presidente Bolsonaro (PL) disse mais uma vez, nesta quinta-feira (31), que não irá tomar a vacina contra a Covid-19. Sua declaração foi feita durante um discurso na cerimônia que oficializou a saída de ministros, que deverão disputar as eleições.

Ainda na cerimônia, o chefe do Executivo Federal, falou, se dirigindo ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ele tem que estar no meio do povo, sem máscara.

“O problema é meu, a vida é minha. 'Ah, ele não tomou vacina'. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para eu tomar vacina. Deixa eu morrer”, disse Bolsonaro.

Queiroga ainda foi filmado rindo após a declaração. O presidente chegou a ser aplaudido pelos seus apoiadores que estavam presentes.

Devido a sua idade, Bolsonaro deveria ter tomada a primeira dose da vacina contra Covid-19 em abril de 2021, porém o presidente se recusa a acreditar nos imunizantes.