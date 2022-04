Doria renuncia ao governo de SP e mantém pré-candidatura à Presidência

João Doria, afirmou nesta quinta-feira (31), durante um evento que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, que seguirá com sua pré-candidatura para Presidência da República neste ano (2022).

“Sim, serei candidato à Presidência da República pelo PSDB. Nosso Partido da Social Democracia Brasileira. E juntos, do lado de outros partidos valorosos, nós vamos vencer. Vamos vencer o populismo, a maldade, a diversidade, a corrupção, e juntos todos nós vamos ter um novo Brasil. Viva nossa pátria, nossa democracia”, disse Doria.

“Quero estar ao lado de vocês a partir do próximo dia 2 para mostrar que é possível ter uma nova alternativa pro Brasil. De paz, trabalho, dedicação, humildade e integração de todo Brasil. Fazer isso com determinação, longe da ideologia, distante do populismo, e absolutamente condenado a corrupção e o maltrato do dinheiro público”, concluiu.

Ele também afirmou que para se manter na disputa presidencial, ele deixará o cargo de governador de São Paulo. Desta maneira, quem assume o cargo é seu vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que tomará posse no dia 2 de abril.

“Daqui para frente nosso trabalho continua em São Paulo pelas mãos de Rodrigo Garcia, que no próximo dia 2 será governador de São Paulo e será reeleito”, proclamou Doria.

Doria decidiu continuar na disputa para presidente, após uma parte do PSDB afirmar que ele tentaria a reeleição para governador. Vale ressaltar que Doria venceu todas as prévias do PSDB para definir quem realmente seria o candidato o cargo de presidente pelo partido. Porém, algumas pessoas do partido mostraram certa resistência.