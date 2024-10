Governo anuncia novas regras de transporte para animais em voos nacionais

O governo federal apresentou um conjunto de diretrizes para tornar mais seguro o transporte de animais em aviões comerciais no Brasil. O programa, chamado Plano Aéreo de Transporte de Animais (PATA), foi lançado após a morte do cachorro Joca, que faleceu durante o transporte aéreo pela empresa Gol em abril.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cerca de 80 mil animais são transportados anualmente no Brasil, sendo que 8% deles são de médio ou grande porte e viajam no porão de aeronaves. O objetivo do PATA é alinhar as práticas brasileiras com as internacionais, garantindo mais segurança e conforto para os animais durante as viagens aéreas.

"Isso dialoga com monitoramento através da rastreabilidade, cada vez mais ter responsabilização da companhia aérea. As companhias podem capacitar funcionários. Que a gente possa, também, oferecer serviço de apoio veterinário em caso de estresse animal".

principais pontos da medida, estão:

* Rastreabilidade dos animais durante o transporte, com sistema que permite o acompanhamento em tempo real;

* Suporte veterinário em aeroportos, para assistência emergencial aos animais transportados;

* Canal de comunicação direta com tutores, para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo;

* Padronização das práticas de transporte, com foco no bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto;

* Implementação de serviços específicos de segurança, visando a prevenção de incidentes e proporcionando mais tranquilidade aos tutores.

