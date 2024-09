Paralimpíadas: Claudiney Batista conquista ouro e quebra próprio recorde no lançamento de disco

O paratleta Claudiney Batista conquistou, nesta segunda-feira (2), a medalha de ouro no lançamento do disco F56 (classe para pessoas que competem em cadeira) nos Jogos Paralimpícos de Paris 2024. O brasileiro superou o próprio recorde ao subir no lugar mais alto do pódio com a marca de 46,86m.

Antes de alcançar o feito inédito, Claudiney já havia passado os 45,59m do ouro e recorde de Tóquio-2020 na segunda tentativa. O atleta conseguiu bater a marca mais uma vez quando atingiu 46,86m no quinto lançamento. Ele também é dono do recorde mundial da prova, com 47,37m.

Além do brasileiro, o indiano Yogesh Kathuniya (42,22m) e o grego Konstantinos Tzounis completaram o pódio (41,32m) com a prata e o bronze, respectivamente.



Claudiney sofreu um acidente de moto em 2005 e lesionou a perna esquerda, o que levou à amputação completa do órgão após o ferimento piorar no hospital. Ele é tricampeão mundial do lançamento do disco F56 e tem mais duas pratas e dois bronzes em Mundiais.