Supostas fabricantes dos suplementos, não reconhecem os produtos em questão - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

Supostas fabricantes dos suplementos, não reconhecem os produtos em questão - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os suplementos alimentares à venda na empresa Vinicius Morais Advisor Empresarial Ltda. Os produtos são comercializados na loja Four Fitness Suplementos, na plataforma Shopee, e incluem produtos das marcas Growup, Grouth Labs e FK.

A resolução foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União. Em nota, a Anvisa informou que as empresas Hilê Indústria de Alimentos e Absolut Indústria, Comércio e Serviços Ltda., citadas como supostas fabricantes dos suplementos, não reconhecem os produtos em questão.