Pix caiu? Operação apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades para realizar transferências
Reclamações aumentaram na noite desta sexta-feira (6), segundo plataforma que monitora serviços digitais; clientes de diferentes bancos relatam mensagens de erro de rede
Usuários de diferentes instituições financeiras relataram dificuldades para realizar pagamentos e transferências pelo Pix na noite desta sexta-feira (6). As reclamações aumentaram nas redes sociais, onde clientes também compartilharam mensagens de erro de rede ao tentar utilizar o sistema de pagamentos instantâneos.
De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em serviços digitais, houve um pico de notificações relacionadas ao Pix por volta das 19h. Os registros indicam que a instabilidade não ficou restrita aos clientes de uma única instituição financeira.
O que fazer se o Pix não funcionar?
Quem encontrar dificuldades para realizar uma transferência deve conferir o extrato bancário antes de tentar novamente. Isso porque uma operação pode ter sido concluída mesmo que o aplicativo apresente uma mensagem de erro.
A recomendação é verificar se houve débito na conta e se o destinatário recebeu o valor, evitando uma possível duplicidade no pagamento.
Caso o dinheiro tenha sido descontado e não tenha chegado ao destino, o cliente deve procurar os canais oficiais de atendimento da instituição financeira para verificar a situação da operação.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da instabilidade nem previsão de normalização.