Pix caiu? Operação apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades para realizar transferências

Problema de instabilidade começou no fim da tarde desta sexta - Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Problema de instabilidade começou no fim da tarde desta sexta - Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Usuários de diferentes instituições financeiras relataram dificuldades para realizar pagamentos e transferências pelo Pix na noite desta sexta-feira (6). As reclamações aumentaram nas redes sociais, onde clientes também compartilharam mensagens de erro de rede ao tentar utilizar o sistema de pagamentos instantâneos.

De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em serviços digitais, houve um pico de notificações relacionadas ao Pix por volta das 19h. Os registros indicam que a instabilidade não ficou restrita aos clientes de uma única instituição financeira.

O que fazer se o Pix não funcionar?

Quem encontrar dificuldades para realizar uma transferência deve conferir o extrato bancário antes de tentar novamente. Isso porque uma operação pode ter sido concluída mesmo que o aplicativo apresente uma mensagem de erro.

A recomendação é verificar se houve débito na conta e se o destinatário recebeu o valor, evitando uma possível duplicidade no pagamento.

Caso o dinheiro tenha sido descontado e não tenha chegado ao destino, o cliente deve procurar os canais oficiais de atendimento da instituição financeira para verificar a situação da operação.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da instabilidade nem previsão de normalização.