Jornalista Silvio Barsetti morre aos 61 anos vítima de câncer de pele

O jornalista Silvio Barsetti morreu, nesta terça-feira (13), aos 61 anos, no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer de pele e trabalhava desde o início de 2023 na equipe de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde atuava como coordenador.

Em homenagem ao profissional, será respeitado um minuto de silêncio antes do amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Argentina, nesta terça-feira, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A morte de Barsetti provocou manifestações de pesar de entidades esportivas e veículos de comunicação. O Comitê Olímpico do Brasil (COB), além de jornais como O Globo, Estadão e Lance!, lamentaram a perda. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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Colegas destacam talento e personalidade

O diretor de Comunicação da CBF, Fabio Seixas, lamentou a morte do colega e destacou suas qualidades profissionais e pessoais. Barsetti foi descrito como um jornalista primoroso, divertido, ácido, perspicaz e dono de um texto impecável, além de um grande companheiro de trabalho.

Segundo Seixas, o jornalista construiu uma trajetória de destaque em importantes veículos de imprensa antes de ingressar na CBF. O diretor também ressaltou a contribuição do profissional para a equipe e afirmou que todos aprenderam muito com a convivência.

Barsetti permaneceu trabalhando até a semana passada, mantendo a disposição de contribuir com seu talento para a comunicação da entidade.

Quase quatro décadas dedicadas ao jornalismo

Silvio Barsetti iniciou a carreira em 1988 e acumulou experiências em redações de importantes jornais brasileiros, como Jornal dos Sports, Jornal do Brasil e O Dia.

Entre 1995 e 2015, trabalhou no Estadão, onde cobriu esportes durante duas décadas. Também atuou como colunista do portal Terra, consolidando seu nome na cobertura esportiva nacional.

Livros e reportagem histórica

Além do trabalho nas redações, Barsetti foi autor dos livros A Farra dos Guardanapos e O Outro Lado do Poder. Ele também integrou a equipe de pesquisa da obra Vinicius de Moraes: o poeta da paixão, escrita por José Castello. Entre as reportagens marcantes de sua carreira está a informação de que o Morumbi não receberia partidas da Copa do Mundo de 2014. A apuração antecipou a construção de uma nova arena no bairro de Itaquera, em São Paulo, que se tornou a atual Neo Química Arena.