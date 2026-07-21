Volkswagen faz recall de mais de 150 mil veículos no Brasil; veja quais modelos foram convocados

Segundo a fabricante, o problema pode impedir o travamento correto do freio de estacionamento - Foto: Reprodução

Segundo a fabricante, o problema pode impedir o travamento correto do freio de estacionamento - Foto: Reprodução

A Volkswagen anunciou um novo recall no Brasil envolvendo 150.290 veículos fabricados entre 2025 e 2026. A campanha foi aberta após a montadora identificar uma possível falha na alavanca do freio de estacionamento, defeito que pode comprometer a imobilização do veículo e aumentar o risco de acidentes.

Segundo a fabricante, o problema pode impedir o travamento correto do freio de estacionamento. Caso isso aconteça, o carro pode se movimentar involuntariamente quando estiver parado.

Quais veículos da Volkswagen estão no recall?

O chamado envolve os seguintes modelos:

Polo

Polo Track

Tera

Nivus

T-Cross

Virtus

Os veículos foram produzidos entre 2025 e 2026, conforme os intervalos de fabricação definidos pela Volkswagen para cada modelo.

Qual é o defeito identificado?

De acordo com a montadora, foi detectada uma possível falha de produção na alavanca do freio de estacionamento.

Se o componente apresentar defeito, o sistema pode não manter o veículo completamente imobilizado após ser estacionado, aumentando o risco de movimentação involuntária e, consequentemente, de colisões e outros acidentes.

O que será feito no reparo?

A Volkswagen informou que todos os veículos convocados passarão por uma inspeção gratuita. Caso seja constatada a necessidade, a concessionária fará a substituição da alavanca do freio de estacionamento sem qualquer custo para o proprietário.

Como saber se o seu carro foi convocado?

Os proprietários podem verificar se o veículo faz parte da campanha informando o número do chassi no sistema oficial da Volkswagen.

Também é possível obter informações pela Central de Relacionamento da fabricante, pelo telefone 0800 019 8866.