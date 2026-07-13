Príncipe brasileiro não recebe autorização para casar com plebeia e pode perder direito ao 'trono'

No último sábado (11), foi realizado o Encontro Monárquico Nacional, em São Paulo, onde o atual chefe da Casa Imperial do Brasil, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, anunciou que não dará autorização para o casamento do sobrinho, príncipe Dom Rafael, com a italiana Margherita delle Piane.

Com isso, caso o noivado se converta em matrimônio, Rafael perderá seus direitos dinásticos e será excluído da linha sucessória à coroa. Uma sucessão imaginária, já que o Brasil é uma república desde 15 de novembro de 1889.

Mesmo que a restauração da monarquia seja improvável, a Casa Real mantém suas tradições, entre elas, a hierarquia de sucessão ao trono de Dom Pedro II. A remoção de Dom Rafael coloca sua irmã mais nova, princesa Dona Maria Gabriela, de 36 anos, como a 2ª na ‘fila’, logo atrás do tio, Dom Bertrand, 85, que nunca se casou nem teve filhos.

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Em entrevista à revista francesa ‘Point de Vue’, Dom Rafael, de 40 anos, se declarou apaixonado por Margherita delle Piane, de 38. Apesar de pertencer a uma família considerada nobre em Gênova, ela quebra a regra de casamento dinástico dos Orleans e Bragança por não ser membro de uma casa real reinante ou ex-reinante.

Na maioria dos clãs da realeza, um príncipe tem a obrigação de se casar com uma princesa para assegurar a continuidade da dinastia por meio de uma união considerada igual em status. Por isso, o casamento com uma plebeia ou uma nobre sem relação direta com uma monarquia precisa de autorização de quem ocupa o trono, seja um rei ou uma rainha.

No caso do Brasil, o chefe da Casa Imperial, Dom Bertrand, preferiu manter a tradição e negar o consentimento ao sobrinho.

Dom Rafael, provavelmente terá o mesmo destino que a irmã mais velha, Dona Maria Amélia, que em 2014 renunciou os direitos dinásticos para se casar com o escocês Alexander James Spearman, que não tinha título de nobreza.