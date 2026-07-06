Lei da Copa do Mundo Feminina 2027: férias escolares terão que mudar de período no Brasil
Legislação sancionada determina que recesso do meio do ano de escolas públicas e particulares coincida com o torneio; governo federal poderá decretar feriados nacionais nos dias de jogos da Seleção
As redes de ensino pública e privada de todo o Brasil precisarão adaptar seus calendários em 2027. A lei que estabelece as regras para a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA no país determina que as férias escolares do meio do ano deverão ocorrer obrigatoriamente durante o período da competição, agendada para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.
A legislação regula as normas de segurança pública, regras para estabelecimentos comerciais no entorno das arenas, direitos de publicidade e venda de ingressos. A mudança no período de recesso acadêmico visa facilitar a logística das cidades-sedes e incentivar o engajamento do público com o torneio. Além da alteração escolar, o texto prevê que a União poderá decretar feriado nacional nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo.
Esta será a décima edição da história da Copa do Mundo Feminina, que teve seu início em 1991. O Brasil fará história ao se tornar o primeiro país da América do Sul a sediar o torneio mundial.
Cidades-sedes e seleções confirmadas
As partidas do campeonato serão distribuídas em oito capitais brasileiras:
Belo Horizonte (MG)
Brasília (DF)
Fortaleza (CE)
Porto Alegre (RS)
Recife (PE)
Rio de Janeiro (RJ)
São Paulo (SP)
O torneio de 2027 contará com a participação de 32 seleções. Até o momento, onze países já garantiram vaga e estão oficialmente classificados para a disputa, incluindo o Brasil na condição de país-sede.
Histórico da competição
O Brasil busca o seu primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha do país ocorreu em 2007, na China, quando a Seleção Brasileira ficou com o vice-campeonato. Os Estados Unidos lideram isolados o ranking de conquistas do torneio, acumulando quatro títulos mundiais na história do futebol feminino.