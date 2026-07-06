Lei da Copa do Mundo Feminina 2027: férias escolares terão que mudar de período no Brasil

Seleção brasileira busca, em casa, a conquista de seu primeiro título da Copa do Mundo - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

Seleção brasileira busca, em casa, a conquista de seu primeiro título da Copa do Mundo - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

As redes de ensino pública e privada de todo o Brasil precisarão adaptar seus calendários em 2027. A lei que estabelece as regras para a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA no país determina que as férias escolares do meio do ano deverão ocorrer obrigatoriamente durante o período da competição, agendada para acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

A legislação regula as normas de segurança pública, regras para estabelecimentos comerciais no entorno das arenas, direitos de publicidade e venda de ingressos. A mudança no período de recesso acadêmico visa facilitar a logística das cidades-sedes e incentivar o engajamento do público com o torneio. Além da alteração escolar, o texto prevê que a União poderá decretar feriado nacional nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo.

Esta será a décima edição da história da Copa do Mundo Feminina, que teve seu início em 1991. O Brasil fará história ao se tornar o primeiro país da América do Sul a sediar o torneio mundial.

Cidades-sedes e seleções confirmadas

As partidas do campeonato serão distribuídas em oito capitais brasileiras:

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Fortaleza (CE)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

O torneio de 2027 contará com a participação de 32 seleções. Até o momento, onze países já garantiram vaga e estão oficialmente classificados para a disputa, incluindo o Brasil na condição de país-sede.

Histórico da competição

O Brasil busca o seu primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha do país ocorreu em 2007, na China, quando a Seleção Brasileira ficou com o vice-campeonato. Os Estados Unidos lideram isolados o ranking de conquistas do torneio, acumulando quatro títulos mundiais na história do futebol feminino.