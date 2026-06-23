Parreira apresenta melhora e já respira sem ajuda de aparelhos

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou melhora em seu estado de saúde e já não necessita mais de suporte respiratório mecânico. A informação foi divulgada pelo Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, onde o campeão mundial de 1994 segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (23), Parreira permanece sob monitoramento intensivo, mas evolui de forma positiva. A equipe médica informou que ele está consciente e respirando espontaneamente, sem a necessidade de aparelhos.

O ex-treinador foi internado após apresentar um quadro respiratório grave. Parreira convive desde 2023 com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático

Aos 83 anos, Parreira é um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ele comandou a Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e participou de diversas edições do torneio ao longo da carreira.