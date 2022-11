Estados Unidos e País de Gales empatam em 1 a 1 pelo Grupo B da Copa

O placar final de 1 a 1 foi justo, mas parecia pouco provável a quem assistiu ao primeiro tempo de Estados Unidos x País de Gales, na tarde dessa segunda-feira 921), em partida que fechou a primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2022 no Catar A etapa inicial mostrou domínio da seleção americana, traduzido em posse de bola, boas chances e anulação quase total do setor ofensivo de Gales. Sargent acertou a trave, aos 10 minutos. Aos 35, Tim Weah, em grande enfiada de bola de Pulisic, abriu o placar para fazer justiça ao que se apresentava no jogo.

No segundo tempo, no entanto,País de Gales finalmente entrou na partida. Com a entrada de Moore, de 1,96m, os galeses passaram a levar mais perigo, sobretudo em jogadas aéreas. O próprio atacante cabeceou uma vez raspando o travessão. Bem mais presente no campo de ataque, Gales quase marcou com Ben Davies, aos 18, de cabeça. Aos 36, conseguiu empatar após pênalti de Zimmermann em Bale. O craque assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança para empatar. O jovem Johnson ainda teve em seus pés a bola da virada, mas chutou em cima do goleiro Turner. A queda de produção americana na etapa final foi evidente. No fim das contas, a igualdade prevaleceu.

Além de fechar a primeira rodada do Grupo B, o empate deixou as duas seleções com um ponto cada uma, e dois atrás da líder Inglaterra, que aplicou a maior goleada até agora na competição, ao vencer a frágil seleção do Irã por 6 a 2, na primeira partida do dia.