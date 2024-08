Técnica húngara de ginastica rítmica supostamente faz gesto ligado a supremacias brancas

Técnica húngara de ginastica rítmica Noémi Gelle realizou um gesto polêmico enquanto aguardava pela nota de sua atleta após apresentação nos jogos Olímpicos. Enquanto estava sentada na área de competição e a câmera focou nela, a técnica fez um gesto com as mãos que pode ser considerado como "um sinal de supremacia branca".



O sinal feito com três dedos sustentados se parecem a um 'W' e o círculo feito com o polegar e o indicador se assemelham à cabeça de um 'P', juntos representando o "White Power", "Poder Branco". O caso não seria o primeiro, já que na disputa do skate street, um funcionário da OBS, serviço de transmissão dos jogos, fez um gesto semelhante. Na ocasião ele teve suas credenciais pras Olímpiadas retiradas.

O Comitê Olímpico da Hungria informou que a técnica apenas queria uma performance perfeita e sem defeitos de sua atleta e que o gesto feito não tem nenhuma intenção.

Leia também:

Mulher é presa após confessar nas redes sociais ter matado o filho de 4 anos em Saquarema

Estado vai licitar Museu do Rock

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) afirmou estar ciente do caso, mas ainda não tem um posicionamento oficial. O Comitê Olímpico Internacional (COI) não se manifestou.