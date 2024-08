Olimpíadas: Mayra Aguiar, do judô, chora após derrota e pede abraço a repórter

A judoca Mayra Aguiar foi eliminada na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris para a italiana Alice Bellandi, líder do ranking mundial, e não segurou a emoção. Depois de conquistar o bronze em Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020, a derrota na primeira luta fez com que a brasileira caísse no choro na saída do tatame.

Mayra estava sendo entrevistada pelo repórter da TV Globo, Marcelo Courrege quando caiu no choro. A judoca também pediu um abraço ao jornalista, enquanto ouvia a importância da sua trajetória para o judô do Brasil: "Eu não queria chorar. Posso te dar um abraço?", perguntou Maya.

A judoca desabafou: "É bom escutar isso. A gente se cobra muito. Óbvio que tem a cobrança externa, mas a interna é sempre muito, muito grande. Mas é isso. É o que nos dá força, o que nos faz crescer. E o judô é uma coisa que me ensinou muito para a vida inteira: cai, levanta. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo carinho. Vamos voltar para casa, vamos colocar a cabeça no lugar e levantar de novo."

Aos 32 anos, Mayra Aguiar lamentou que a escrita contra Bellandi tenha seguido. Na quarta luta entre elas, foi a quarta vitória da italiana. No combate dessa quinta-feira (01), a disputa foi para o golden score e acabou decidido com um waza-ari a favor da italiana.



Mayra comentou um pouco sobre o combate: "É uma luta sempre muito dura, um estilo de jogo que ainda não aprendi a jogar. É um jogo mais estratégico. Eu sempre busquei muito golpe. Treinei bastante, mas infelizmente desta vez não deu. Ela foi melhor. É o judô, é o esporte. É triste, é ruim, uma derrota amarga. Derrota nunca é boa, por mais que seja onde a gente mais aprende. Mas é duro."

Com a derrota na primeira luta, Mayra, tricampeã mundial, fica sem chance de disputar medalha na sua quinta participação em Olimpíadas.