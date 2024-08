Após Pedro Scooby denunciar, arbitro é excluído dos jogos devido foto com atleta

Durante a semana o que chamou a atenção no mundo do surf além da classificação dos atletas brasileiros, foi a fato do surfista de ondas gigantes que também está trabalhando na transmissão dos jogos Pedro Scooby, fazer uma acusação contra um dos juízes das Olímpiadas. O juiz australiano Ben Lowe postou uma foto com seu compatriota Ethan Ewing, surfista que pode enfrentar Gabriel Medina ou João Chianca em uma possível semifinal.

A foto foi postada com a legenda "Esses três meninos de Straddie (uma ilha na Austrália) fazendo seu trabalho nas Olimpíadas", onde o arbitro estava com o surfista e seu treinador, também australiano. Em seu pronunciamento, Scooby afirma que o juiz costuma dar notas inferiores para Medina em comparação aos adversários, sendo ele um dos árbitros que deu a menor nota para o atleta na polêmico eliminação do surfista nas Olímpiadas de Tóquio 2020.

Após as polêmicas baterias dos últimos jogos, o ex-surfista profissional Marcelo Bôscoli fez o levantamento das notas dadas pelo juiz australiano á Gabriel e seus rivais no programa “Por dentro do Tour” em 2021. Marcelo constatou um padrão de notas de Ben Lowe que sempre colocava as notas de Medina abaixo da média e de seus rivais acima da média.

Em abril deste ano a CBSurf ( Confederação Brasileira de Surf) já havia enviado uma carta para a ISA (Associação Internacional de Surfe), registrando sua insatisfação e alertando sobre a maneira como seriam analisados as ondas nas Olímpiadas. Na carta a entidade cita nominalmente o arbitro Ben Lowe, reclamando sobre alguns julgamentos que aconteceram nos últimos anos que causaram insatisfação entre os brasileiros.

A ISA decidiu remover o juiz após tomar conhecimento da foto com o australiano Ethan Ewing. Segundo a Associação, a decisão foi tomada para "proteger a integridade e a justiça na competição em curso". Segundo nota oficial da entidade, "é inapropriado que um juiz interaja dessa maneira com um atleta e sua equipe"



Nas Olimpíadas de Paris 2024, Gabriel Medina e João Chianca vão se enfrentar nas quartas de final. O vencedor da bateria vai encarar quem avançar do duelo entre os australianos Jack Robinson e Ethan Ewing, que aparece na foto com Ben Lowe.